В Самарской области по вине пьяного водителя пострадали шесть человек, в том числе 5-летняя девочка

Отечественный автомобиль от удара съехал в кювет и перевернулся Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером, 2 апреля, на трассе Сергиевск-Чекалино-Большая Чесноковка-Русская Селитьба произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек, в том числе маленькая девочка 5 лет. По предварительным данным, виновник аварии мог быть пьян.

- Предварительно, 53-летний летний водитель на «Дэу Нексия» при обгоне не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с попутным автомобилем «Лада Приора», в которой находились шесть человек, в том числе несовершеннолетний, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

От удара отечественный автомобиль опрокинулся в кювет. В результате аварии трое пассажиров «Приоры», 47-летняя женщина, 22-летний парень и 19-летняя девушка были госпитализированы в больницу. 53-летний водитель «Лады» и еще двое пассажиров, среди которых 5-летняя девочка, были осмотрены врачами на месте и отпущены на амбулаторное лечение.

По предварительным данным полицейских, виновник аварии мог быть в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.