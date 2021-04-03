В Сызрани из-за крупной коммунальной аварии сотни жителей остались без воды

Сотни сызранцев остались без воды
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городе Сызрань Самарской области произошла крупная коммунальная авария в одном из районов. Без холодного водоснабжения остались жители многоквартирных домов по улице Лазо и Астраханской.
- По адресу улица Лазо, 19 обнаружена земляная течь водопровода холодного водоснабжения диаметром 150 мм, - сообщили в администрации Сызрани.
По информации «Сызраньводоканал» без холодного водоснабжения остались жители многоквартирных домов по улице Астраханская, д. 19, 21, 24, 26, 29 и по улице Лазо, д. 18, 19, 22, 24, 26, 25, 27, 28, 28 «А», 30, 32.
В настоящее время на месте ЧП работает аварийная бригада. Во дворе домов №19, 20 и 24 по улице Лазо стоит бойлер, который обеспечивает пострадавших жителей питьевой водой.
Администрация города не сообщает о сроках устранения коммунальной аварии и её последствий.