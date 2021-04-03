В 2021 году в Самаре пройдет 4 средника и 4 субботника: узнали даты проведения

В Самаре стартовал месячник по благоустройству Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 апреля в Самаре стартовал традиционный месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города. Уже в конце марта были определены задачи, рабочие группы и фактически начали приводить в порядок территории после зимнего сезона.

- Основной объем работ по наведению порядка в этом году в Самаре распределен на 4 средника и 4 субботника. Таким образом, даты проведения работ выпали на 3, 7, 10, 14, 17, 24 и 28 апреля 2021 года, - сообщили в городской администрации.

В настоящее время службы по благоустройству проверили готовность техники и инвентаря для проведения субботников в районах. В перечень обязательных работ входит уборка мусора, ворошение снега, ремонт и покраска малых архитектурных форм, урн, ограждений. Параллельно управляющим организациям рекомендовано привести в порядок фасады, при необходимости провести ремонт водостоков.