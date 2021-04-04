В Самаре прошел мелкий град

В Самаре выпал град

В Самаре утром 4 апреля 2021 года прошел град. Фотографиями природного явления поделились горожане. Напомним, что синоптики в эти дни обещали снег и мокрый дождь. В некоторых же районах Самары осадки прошли более грозные.

- Выглядываю из окна а земля усыпана как будто мелким порошком. В воздухе казалось, что это был всего лишь дождь, но били капельки по лицу больно, - рассказывает читательница "КП"-Самара".

При этом в других районах Самарской области шел довольно сильный дождь.

Синоптики говорят, что сумрачная погода и затянутое облаками неба останутся с жителями до понедельника.А со вторника снова выглянет весеннее солнце. В осадках и похолодании в регионе виноват холодный атмосферный фронт атлантического циклона.