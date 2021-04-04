В Самаре поймали мужчину с гранатами и огнестрелом в багажнике

У мужчины нашли оружие

В Самарской области мужчину задержали сотрудники полиции прямо на дороге. Его остановили не случайно: в отдел поступила информация о том, что местный житель причастен к незаконному обороту оружия. Личность предполагаемого преступника установили. При обыске в автомобиле задержанного в багажнике нашли огнестрельное оружие и боеприпасы.

Все находки отправили в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Сам мужчина спокойно объяснил, что все найденное- это его имущество и он просто перевозил все вещи из гаража в более надежное место.

Тем не менее в полиции завели уголовное дело и мужчине предстоит ответить за незаконное приобретение, передачу, сбыт и хранение оружия и взрывчатых веществ. Подозреваемому может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф в размере до ста тысяч рублей.