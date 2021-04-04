В Самаре Ракитовское шоссе превратилось в море с ямами на дне

В Самаре тонут машины Фото: Наталья АРТЯКОВА

С наступлением весны в Самаре тает не только снег, но и асфальт - уже по обыкновению. Каждый год Ракитовское шоссе становится одной из самых проблемных магистралей: как только с обочин начинают бежать талые воды, они заполняют ямы и дорога превращается в ловушку для невнимательных водителей.

- Проехать здесь, не причинив вреда автомобилю, просто невозможно. Под водой скрываются ямы и другие неровности асфальта. При этом невозможно понять, как глубоко автомобиль уйдет под воду, а в некоторых местах проблемную точку даже невозможно объехать, - рассказывают водители.

Дороги превратились в огромные лужи Фото: Наталья АРТЯКОВА

Наш журналист проехала по проблемной трассе и согласилась: каждый раз автомобилисты рискуют здоровьем своего авто, которое может остаться в любой из этих луж. Дорога превратилась в море - брызги от окунувшихся в яму машин летят на несколько метров вокруг. В пасмурную погоду картина удручающая, в солнечную - лучи светила весело пляшут в лужах, правда, водителей это не радует.

Потом автомобилям требуется ремонт Фото: Наталья АРТЯКОВА

Напомним, что в этом году уже стартовал ямочный ремонт дорог, да и по специальной программе отремонтируют самые плохие трассы. Жители надеются, что и сюда придут дорожники.