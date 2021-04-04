Анна Седокова после шутки про рак Олега Тинькова помогает онкобольному из Самары

Анна Седокова опубликовала историю самарца

Певица Анна Седокова в своем инстаграме разместила пост, призывающий помочь самарцу Шамилю, который сражается с онкологией. У 26-летнего мужчины обнаружили рак желудка четвертой стадии. Во время съемок программы Comment out певица написала комментарий к посту с шуткой об Олеге Тинькове. Но пообещала, чтобы почистить карму разместить пост о помощи любому больному. В поле зрения звезды попала история мужчины из Самары.

Письмо написала подруга семьи. Она рассказала, что Шамиль обратился к врачам с болью в боку и услышал страшный диагноз. А ведь только в сентябре у него родился сын.

- Я как подруга Шамиля, хочу кричать о помощи. Молодой парень должен жить, его сыну только пол года. Я умоляю вас, хоть как то, хоть чем то помогите им. Все бумаги доказательства, я или его жена или родители/сестра, сможем предоставить, - просит девушка.