Самарцы устроили массовый заплыв на льдине

Вот такой заплыв на льдине получился у самарцев. Фото: https://vk.com/surf_samara

Жители Самары устроили массовый заплыв на льдине - как будто в фильме. Такой необычной акцией - угоном льдины - самарские SUP-серферы открыли сезон. Эстафету они приняли от Владивостока, где подобное мероприятие проводят каждый год. На "угон" приглашали только опытных спортсменов, которые уверенно держатся на плывущей платформе и не упадут в воду.

Стоит отметить, что заплыв получился действительно красочный. Сами серферы получили немалое удовольствие, никто не пострадал и даже ненадолго не оказался в воде. А вот у горожан, мимо которых проплывал столь необычный айсберг, впечатлений было море. Кто-то просто снимал, кто-то наблюдал, показывал пальцами. Многие звонили в МЧС.

- МЧС в итоге прибыло к нам на воздушной подушке и отшвартовало нашу льдину к берегу, дабы успокоить мирных граждан. Правда это уже было в конце нашей вечеринки, поэтому мы особо не сопротивлялись. Вынесли нам предупреждение и отпустили с миром, - рассказали организаторы.