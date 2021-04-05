«Мегаларёк»: в Самаре из бывшего кинотеатра «Октябрь» сделали торговый центр

Раньше фасад был увешан пёстрыми рекламами Фото: скриншот видео

Житель Самары опубликовал видео с экскурсией по зданию бывшего кинотеатра «Октябрь» на Металлурге, из которого сделали торговый центр. В отреставрированном здании расположились продуктовые торговые ряды, салон сотовой связи, к открытию готовится кулинария и другие торговые точки.

Самарцы не обрадовались открытию еще одного «мегаларька» на Металлурге. По их мнению, здание «Октября» на площади Мочалова можно было бы вернуть к истокам и воссоздать там кинотеатр или развлекательный центр.

- Лучше бы снесли и построили новый ТЦ. Здание не предназначено для этого, это – кинотеатр в первую очередь, - пишут под опубликованной видеозаписью пользователи.

Однако многие сошлись во мнении, что реставрация старого «Октября» прошла вполне успешно. Жители отметили, что фасад здания выглядит неплохо, да в целом ТЦ «Октябрь» стал красивее, чем был раньше.

- Ну, наконец-то, стали делать красиво не только в центре, - пишет местная жительница.