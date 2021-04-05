В Самаре с 5 апреля введен особый противопожарный режим

Нарушителям пожарной безопасности грозит штраф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории Самары с 5 апреля 2021 года вводится особый противопожарный режим, который продлится до 31 октября 2021 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

- При 4 и 5 классе пожароопасности вводится запрет на въезд транспорта и посещение лесов людьми. Кроме того, запрещается проводить пожароопасные работы вблизи лесов, которые расположены на границе с Самарой, - сообщается в документе.

Помимо всего прочего, во время особого режима, жителям города запрещается разводить костры и сжигать мусор на придомовых территориях. Данное ограничение касается владельцев дачных участков и частных домов, которые примыкают непосредственно к лесным насаждениям. За выявленные нарушения будет накладываться административная ответственность и штрафы.