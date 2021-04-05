Летом 2021 года в Самаре появятся первые проекционные пешеходные переходы

Проекционные переходы появились во многих российских городах Фото: vk.com/krasnoyarskrf

С развитием современных технологий в России все чаще появляются необычные гаджеты, которые упрощают и делают лучше жизнь человека. Одним из таких современных решений, стал Киберпереход.

Проекционный пешеходный переход, и как его называют Киберпереход, представляет собой имитацию дорожной разметки. Яркий свет проецирует на асфальт «зебру», которую видно на больших расстояниях.

Такие переходы становятся все более популярны в России. В Самаре такие нанотехналогии еще не развиты, однако совсем скоро и у нас появятся проекционные переходы.

- В планах на лето сделать проекционные переходы, - рассказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов.

Однако замминистра не сообщил где и когда появится данное нововведение в Самаре.