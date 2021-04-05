В Самаре сотрудникам ЖЭУ четыре месяца в пандемию 2020 года не выплачивали зарплату

Зарплату сотрудники получили только через год и то после возбуждения уголовного дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Советским межрайонным следственным отделом по городу Самара было возбуждено уголовное дело в отношении директора ЖЭУ№4 Советского района, который несколько месяцев не выплачивал своим сотрудникам заработную плату. Обманутые работники обратились к руководителю следственного управления и через некоторое время справедливость восторжествовала.

- По версии следствия, работодатель, в период пандемии коронавируса – с марта по июнь 2020 года, не выплачивал заработную плату своим сотрудникам. Общая задолженность составила 119 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

После возбуждения уголовного дела, директор ЖЭУ№4 Советского района полностью возместил пострадавшим задолженность по зарплате. В связи с погашением долга перед рабочими, уголовное дело было прекращено по основаниям статьи 28 УКП РФ.