В Самарской области ухудшится погода

В Самарской области ожидается дождь и мокрый снег Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области в ближайшие сутки ожидается ухудшение погоды. По данным Приволжского УГМС, 6 апреля днем ожидаются порывы ветра до 18 м\с, по области возможен мокрый снег и дождь.

В среду, 7 апреля, также сохранится снег и дождь, ночью и утром будет туман, который сохранится и в четверг.

В ближайшие дни в Самаре ожидается +8, +10 градусов, в среду потеплеет до +11 градусов. Ночью пока сохраняются отрицательные температуры, местами по области возможно до -8 градусов.

Как обещают синоптики, днем весеннее солнце будет быстро прогревать воздух, а к концу недели южные ветры принесут на Среднюю Волгу дополнительную порцию тепла.