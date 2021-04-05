Площадь пожара в Кинеле увеличилась до 1 200 кв. метров

В Кинеле тушат крупный пожар на производстве. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

В Кинеле увеличилась площадь пожара в ангаре, где размещается производство резино-технических изделий, до 1,2 тыс. кв. метров. Об этом говорится в сообщении регионального МЧС.

Ранее, в 18:30 в понедельник, 5 апреля, поступило сообщение о крупном пожара в ангаре в Кинеле на улице Промышленной. На место по повышенному рангу вызова выехали пожарные, сейчас на месте работают 60 человек личного состава и 17 единиц техники.

На данный момент сохраняется угроза распространения огня. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.