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Происшествия5 апреля 2021 20:06

Площадь пожара в Кинеле увеличилась до 1 200 кв. метров

Горит производство резино-технических изделий
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Кинеле тушат крупный пожар на производстве. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

В Кинеле увеличилась площадь пожара в ангаре, где размещается производство резино-технических изделий, до 1,2 тыс. кв. метров. Об этом говорится в сообщении регионального МЧС.

Ранее, в 18:30 в понедельник, 5 апреля, поступило сообщение о крупном пожара в ангаре в Кинеле на улице Промышленной. На место по повышенному рангу вызова выехали пожарные, сейчас на месте работают 60 человек личного состава и 17 единиц техники.

На данный момент сохраняется угроза распространения огня. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

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