Самарский губернатор обсудил с главой Минэкономразвития развитие моногородов

В Минэкономразвития обсудили экономические перспективы Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник, 5 апреля, провел деловую встречу с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Обсуждались перспективы развития ТОСЭР, моногородов и реализация инвестиционных проектов.

Одним из главных вопросов встречи стало развитие территории опережающего социально-экономического развития Чапаевск. В регионе подобрали целый ряд инвесторов для этой территории, однако, требуется внести изменения в режим работы ТОСЭР, в том числе, дополнить эту площадку новыми ОКВЭДами (кодами экономической деятельности), чтобы новые инвесторы пришли в Чапаевск.

Уже в ходе совещания Максим Решетников дал поручение в ближайшую неделю проработать этот вопрос.

Также обсудили участие региона в федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП). По поручению губернатора регион активно работает над созданием благоприятного инвестклимата. В Национальном рейтинге АСИ Самарская область поднялась на 43 позиции – с 65 места в 2017 году до 22 – в прошлом.

Участие региона в программе адресной инвестиционной поддержки даст перспективы реализации крупных инвестпроектов, в том числе, в сфере здравоохранения.

- Проектно-сметная документация по новым объектам здравоохранения готова, буквально в середине месяца наша заявка должна с одобрением выйти из министерства здравоохранения, и мы на опережение работаем уже с нашими коллегами из федерального правительства, из министерства экономического развития РФ по подтверждению статуса этого проекта для вхождения в ФАИП и финансирования из федерального уровня, подтвердив со своей стороны все финансовые обязательства, - сказал губернатор.

Отдельное внимание на встрече было уделено развитию моногородов Самарской области: крупнейшего в стране моногорода Тольятти, а также Чапаевска и Новокуйбышевска. «Крайне важно, что те меры поддержки, которые сегодня осуществляет Фонд моногородов, в том числе по развитию инфраструктуры, сохранят свое действие при передаче полномочий Внешэкономбанку, институту развития, новому, кто будет вести эту тему», - акцентировал внимание Дмитрий Азаров.