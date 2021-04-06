В Тольятти самосвал устроил массовое ДТП с фурами, есть пострадавшие

Массовое ДТП затруднило движение на участке шоссе Фото: ГУ МВД по Самарской области

Массовое ДТП с грузовыми автомобилями произошло на Обводном шоссе в Тольятти 4 апреля, около 15:00. По предварительным данным, 42-летний водитель на самосвале КАМАЗ не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутную фуру с полуприцепом МАН. От удара фура «догнала» впереди идущий тягач Рено.

- По предварительным данным, водитель самосвала перевозил песок без полога. Кроме того, у водителя не было путевого листа, он не прошел предрейсовый контроль техосмотра и не смог предоставить полицейским распечатку тахографа, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате массовой аварии, пострадали водитель и пассажир большегруза МАН. На место происшествия участники ДТП не вызывали скорую помощь, после они обратились в медучреждение самостоятельно. 38-летний пассажир был госпитализирован.

Ранее водитель самосвала, который спровоцировал аварию, был 8 раз привлечен к административной ответственности. По предварительным данным, в действиях виновника усматривается нарушение требований пункта правил 9.10 ПДД РФ «Соблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства».