В Самаре с 7 по 8 апреля отключат горячую воду в Кировском, Промышленном и Советском районах

В апреле 2021 года в Самаре будут отключать горячую воду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские коммунальщики приступают к испытанию тепловых сетей. На первом этапе планируются отключения ГВС в Кировском, Промышленном и Советском районах города.

- С 7 по 8 апреля 2021 года будут проверены коммуникации от Безымянской отопительной котельной, - рассказали в пресс-службе «ПТС» Самары.

Таким образом, отключения на первом этапе пройдут в границах улиц: Победы - Зубчаниновского шоссе – Товарной - пр.Кирова – Юбилейной - Заводского шоссе – Земеца – Береговой – Ветлянской – Кабельной - проезд Мальцева – Рыльской - 22 Партсъезда – Стандартной – Свободы – Физкультурной.

Далее, с 12 по 13 апреля проведут проверку Самарской ГРЭС, с 15 по 16 апреля на Привокзальной отопительной котельной, с 19 по 20 апреля на Центральной отопительной котельной и с 22 по 23 апреля на Самарской ТЭЦ.

- Проверка проводится раз в пять лет. Это позволяет своевременно выявлять дефекты и по необходимости провести ремонтные работы, что повысит надежность теплоснабжения Самары, - рассказали коммунальщики.