В Новокуйбышевске вынесли приговор по делу о продаже персональных данных клиентов сотового оператора

Приговор вынесли в Новокуйбышевском городском суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трех человек в конце прошлого года судили в Новокуйбышевске за торговлю персональными денными клиентов мобильного оператора.

Преступление раскрыли сотрудники УФСБ России по Самарской области: по версии следствия, подозреваемые знали о том, что нарушают закон, но все равно пошли на это. «По запросу» они изготавливали дубликаты SIM-карт, не удостоверившись в том, что имеют дело с реальными владельцами симок. За свои услуги получали по 500-1000 рублей.

Следствие доказало 7 эпизодов, под суд отправили троих: Яну Федоренко, Александра Баранова и Владимира Дегтярева. Все трое вину полностью признали, в результате чего их дело в суде рассматривалось в особом порядке.

В результате Яну Федоренко приговорили к 1 году и 2 месяцам условного лишения свободы, а Баранову и Дегтяреву дали по одному году «условки».

Приговор не был обжалован и уже вступил в законную силу.