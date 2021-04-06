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Происшествия6 апреля 2021 17:07

В Тольятти женщину убила надгробная плита

Она убиралась в это время на могиле
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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на место происшествия вызвали «Скорую помощь», но медики помочь не смогли

на место происшествия вызвали «Скорую помощь», но медики помочь не смогли

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти силовики разбираются в обстоятельствах трагической гибели Натальи. Женщине было 43 года.

- По предварительным данным, она убиралась на могиле, и в это время на нее упала каменная надгробная плита, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.

ЧП произошло на территории кладбища на ул.Баныкина в Тольятти, на место происшествия вызвали «Скорую помощь», но медики помочь Наталье не смогли – к их приезду она была уже мертва.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются силовики, они пытаются определить, кто должен был следить за надгробием и упало ли оно само или ему «помогли». Пока что причин подозревать, что смерть Натальи была криминальной, нет.

ЧП