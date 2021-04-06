В Самарской области ищут 16-летнего подростка. Фото предоставлено ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области ищут 16-летнего жителя Борского района Дмитрия Чинякина, говорится в сообщении региональной полиции.

Подросток ушел из дома 5 апреля примерно в 13:00 и до настоящего момента не вернулся. Ушел он из дома на улице Физкультурной в неизвестном направлении.

Сейчас полицейские опрашивают знакомых пропавших, отрабатывают места его возможного пребывания.

На вид подростку 15-16 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза голубого цвета.

Он был одет в синюю куртку с желтым рисунком, джинсы голубого цвета, черные ботинки и вязанную синюю шапку. При себе имел рюкзак черного цвета, на кармане которого мишка серого цвета.

Сотрудники полиции призывают всех, кто что-то знает о местонахождении подростка, сообщить по телефонам: 8(846) 373-76-40 или 112 (с мобильного).