Самарец создал преступную группу с несовершеннолетними, воровавшими аккумуляторы

В Самаре будут судить мужчину, создавшую преступную группу с малолетними Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить местного жителя, который создал преступную группу и привлек туда несовершеннолетних. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Как установило следствие, в октябре прошлого года самарец привлек в преступное сообщество двоих несовершеннолетних и вместе с ними воровал аккумуляторы с машин, припаркованных во дворах в Самаре.

Таким образом они причинили ущерб на 12,5 тыс. рублей, деньги, полученные от преступной деятельности, они растратили.

По фактам краж и вовлечения несовершеннолетних в преступную группу возбуждены уголовные дела, которые переданы для рассмотрения в суд. Вину обвиняемые признали.