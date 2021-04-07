В Самаре не нашли культурного наследия в зданиях элеватора и Дома профсоюзов

Здание элеватора не признали объектом культурного наследия. Фото - Яндекс.Карты

В Самаре не нашли культурной ценности в нескольких зданиях города и не включили их в список объектов культурного наследия. Соответствующие акты размещены на сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия.

Как сказано в документах, в список отказали включать Дом профсоюзов на Волжском проспекте в связи с низким значением историко-культурной ценности и отсутствием историко-архивных сведений.

С такими же формулировками оформлены отказы относительно жилого дома на Галактионовской, 130, жилого комплекса «Шанхай», жилого дома с террасами на Молодогвардейской, а также элеватора, расположенного на берегу реки Самара.

Про элеватор также сказано, что отсутствуют сведения о его техническом состоянии и возможности дальнейшего безопасного использования.