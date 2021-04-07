Дорогая иномарка перекрыла трамвайные пути в центре Самары

Иномарка перегородила трамвайные пути в Самаре. Фото - ДТП 163 Самара

В Самаре внедорожник BMW X5 перекрыл трамвайные пути около площади Куйбышева. Иномарка остановилась на путях на улице Красноармейской напротив сквера, где установлен памятник композитору Дмитрию Шостаковичу.

Как пишут в сообществе ДТП 163 Самара, в автомобиле никого не было, а в дальнейшем выяснилось, что в машине закончилось топливо.

Рядом находятся оживленные перекрестки, где проходят востребованные трамвайные маршруты. Однако, судя по фотографии, в момент съемки затор еще не образовался.

Ранее в Тольятти произошло массовое ДТП с грузовыми автомобилями.