На набережной в Самаре и в Струковском саду в 2021 году отремонтируют плитку

Самарцы почти сразу после ремонта начали обращать внимание на недочеты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэр Самары Елена Лапушкина, во время объезда проблемных участков дорог в городе, обратила внимание на состояние Струковского парка и 4-ой очереди набережной. На этих объектах были выявлены дефекты плиточного и асфальтного покрытия. По поручению главы Самары ремонт должен быть проведен в ближайшее время.

Напомним, реконструкция набережной в районе Ладьи была проведена в 2018 году. Местные жители заметили недостатки почти сразу после окончания работ строителей. Замечания были по устройству плитки, освещению и даже по краске, которой покрашен монумент.

Елена Лапушкина поручила департаменту городского хозяйства составить отдельную дефектную ведомость по ремонту набережной. Кроме того, в администрацию будет представлен перечень объектов, которые должны быть отремонтированы в первую очередь.