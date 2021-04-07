Проект «Эко-грузовик» победил в стартап-туре «Открытые инновации»

Аналогов "Эко-грузовика" в России нет

Резидент «Жигулевской долины» ООО «ВЕНС», который разработал уникальный проект «Эко-грузовик» стал победителем стартап-тура «Открытые инновации» и получил грант в 300 тысяч рублей.

Проект был создан в 2020 году и сегодня он успешно развивается. «Эко-грузовик» представляет собой уникальную технологию полного сгорания топлива в дизельных двигателях, которая значительно снижает загрязнение окружающей среды.

- Конкуренция за инвесторов каждый год становится все более жесткой. Меняется сам характер развития этой конкуренции. В борьбе за инвестора выигрывают территории, где созданы комфортные условия ведения бизнеса и проживания людей, – отмечал глава региона на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе, которое состоялось в июне 2020 года.

Компания «ВЕНС» стала резидентом технопарка в 2020 году, а уже в марте 2021 года стала победителем Startup Tour 2021 Самара – одной из самых масштабных ежегодных конференций в сфере технологического предпринимательства. Компания получила главный приз – 300 тысяч рублей, которые будут потрачены на развитие уникального проекта.

«Эко-грузовик» будет востребован среди предприятий, которые владеют автомобилями с дизельными двигателями. Стоимость установки комплекса начинается от 275 тысяч рублей в зависимости от вида техники – грузовиков, спецтехники и тепловозов. Пока в приоритете поставок - Самарская область, но в ближайшее время, благодаря мерам поддержки, предоставляемым «Жигулевской долиной», резидент планирует расширить географию до федерального уровня.