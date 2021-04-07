В Тольятти приставы нашли ребенка, которого скрывали от отца-итальянца

Приставы съездили по адресу, который дала мама девочки, и убедились, что с ней все в порядке Фото: Александра БУДАЕВА

Судебные приставы смогли найти несовершеннолетнюю гражданку Италии. В розыск девочку объявили, потому что отец никак не мог ни связаться, ни увидеться с ней. Российские власти передали данные о малышке судебным приставам, которые вскоре выяснили: девочка получила гражданство России, была официально прописана в Самарской области.

- Наши сотрудники выехали по месту регистрации ребенка, но дома никого застать не удалось, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в УФССП России по Самарской области. – Соседей опросили, выяснили номер телефона матери, созвонились с ней и убедили ее в необходимости встретиться для дачи объяснений по этому делу.

В конце концов, мама малышки рассказала, что дочка живет у бабушки в Тольятти, и дала ее адрес. Приставы съездили туда, убедились, что с ребенком все в порядке. После этого ее контакты передали инициатору розыска.