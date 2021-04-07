В Самарскую область доставили еще 13 тысяч доз вакцин от коронавируса

Прививку может сделать любой желающий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область привезли еще 13 тысяч доз вакцин от коронавируса. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

По последним данным, в регионе с начала пандемии заразились более 50 тысяч человек, из которых умерли 1 166.

Вакцинация бесплатная и добровольная, пройти ее могут желающие старше 18 лет без медицинских противопоказаний. Отмечается, что вакцинация рекомендована людям старше 60 лет, особенно если они часто общаются с большим количеством людей.

Записаться на прививку можно через Госуслуги, по телефону в поликлинике или по горячей линии 122.

Сейчас в регионе вакцинацию завершили 137 тысяч человек.