В Самарскую область доставили еще 13 тысяч доз вакцин от коронавируса

Прививку может сделать любой желающий
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарскую область привезли еще 13 тысяч доз вакцин от коронавируса. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.
По последним данным, в регионе с начала пандемии заразились более 50 тысяч человек, из которых умерли 1 166.
Вакцинация бесплатная и добровольная, пройти ее могут желающие старше 18 лет без медицинских противопоказаний. Отмечается, что вакцинация рекомендована людям старше 60 лет, особенно если они часто общаются с большим количеством людей.
Записаться на прививку можно через Госуслуги, по телефону в поликлинике или по горячей линии 122.
Сейчас в регионе вакцинацию завершили 137 тысяч человек.