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Коронавирус Covid-197 апреля 2021 14:51

В Самарскую область доставили еще 13 тысяч доз вакцин от коронавируса

На прививку можно записаться онлайн
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Прививку может сделать любой желающий

Прививку может сделать любой желающий

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область привезли еще 13 тысяч доз вакцин от коронавируса. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

По последним данным, в регионе с начала пандемии заразились более 50 тысяч человек, из которых умерли 1 166.

Вакцинация бесплатная и добровольная, пройти ее могут желающие старше 18 лет без медицинских противопоказаний. Отмечается, что вакцинация рекомендована людям старше 60 лет, особенно если они часто общаются с большим количеством людей.

Записаться на прививку можно через Госуслуги, по телефону в поликлинике или по горячей линии 122.

Сейчас в регионе вакцинацию завершили 137 тысяч человек.