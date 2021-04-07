Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц: «У «Крыльев» очень хорошая команда»

Сандро Шварц. Фото: ФК «Динамо» (Москва).

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался по поводу «Крыльев Советов», с которыми его команде предстоит сыграть в четверг, 8 апреля, в рамках четвертьфинала Кубка России. Встреча пройдет на «Солидарность Арене» в Самаре», стартовый свисток прозвучит в 18:30 по местному времени.

- Не секрет, что «Динамо» является фаворитом в этом противостоянии. Но нужно доказывать свою силу на футбольном поле. Мы ждем интересную игру. «Крылья Советов» — хорошая молодая команда с индивидуально сильными футболистами в группе атаки. Я посмотрел достаточно много игр и получил представление об этой команде. Я видел все мячи, которые она забила и пропустила. Нам важно будет показать свои лучшие качества и ту игру, на которую мы способны, - приводит слова Сандро Шварца пресс-служба «Динамо».

Также наставник бело-голубых отметил, что никто из защитников не будет играть персонально по Ивану Сергееву, который в этом сезоне за самарскую команду забил 34 мяча.