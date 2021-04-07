В Самаре на следующей неделе будет летняя погода до +25

В середине апреля будет неожиданно летняя погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По прогнозу синоптиков, в Самаре на следующей неделе, с 12 по 16 апреля 2021 года, будет по-летнему тепло. По данным Яндекс.Погода, воздух прогреется до +25 градусов.

Несмотря на то, что синоптики прогнозируют пасмурную погоду, столбики термометров в Самаре могут подняться до летних «плюсовых» показателей. Так, в четверг 15 апреля и в пятницу 16 апреля, температура воздуха составит +25 градусов тепла.

Однако в субботу и в воскресенье вновь погода испортится – пойдут дожди, и похолодает до +11…+13 градусов днем.

Что касается вечерних часов, то к ночи температура воздуха может опуститься до +7…+9 градусов.

Самым «летним» днем станет 14 апреля 2021 года. Синоптики обещают в этот день +24 градуса тепла, а на небе будет малооблачно.