Самара снова попала в рейтинг городов с самым загрязенным воздухом

Самарская область не в первый раз попадает в рейтинг регионов с плохим воздухом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область снова попала в рейтинг городов с самой плохой атмосферой. Регион оказался в 2020 году в числе тех, где зафиксировано наибольшее количество «вспышек» загрязения воздуха в России. В ТОПе также Бурятия, Забайкалье, Красноярский край и Оренбургская область, указано в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

- Значительное количество вредных выбросов фиксируется в микрорайоне Волгарь. Их источниками, предположительно, являются близлежащие предприятия, а также городские очистные канализационные сооружения, - отмечают эксперты.

Осенью прошлого года специалисты уже «награждали» Самару первым местом в списке городов с самым грязным воздухом. Составители рейтинга объясняют, что загрязнения могут возникать в результате плановой деятельности предприятий либо быть спровоцированы нештатными ситуациями, например, авариями. Такими, как, например, пожар на самарском складе с полиэтиленом и лакокрасочными изделиями в июле. В Минприроды тогда заявили, что сравнивать динамику состояния атмосферного воздуха в России за последние 16 лет, включая 2020 год, преждевременно.

5 апреля депутаты Самарской губдумы вышли с инициативой о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления ответственности за нарушение правил охраны атмосферного воздуха.