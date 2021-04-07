Без очередей: в Самаре показания счетчиков будет принимать робот

РКС усовершенствовали систему подачи показаний счетчиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Компания РКС-Самара придумала, как сократить очереди в офисах и облегчить труд персонала, которые каждый месяц разбирают бумажки с показаниями пользователей. С 7 апреля в Самаре показания счетчиков будут приниматься по телефону или в личном кабинете на сайте ресурсоснабжающей организации.

Самарцы по старинке опускают бумажки с написанными показаниями в специальные ящики. Однако этот процесс ненадежный и ресурсозатратный, ведь каждый месяц приходится привлекать дополнительных сотрудников, которые разбирают записки и вручную вносят показания счетчиков в базу.

- Будущее за цифровыми способами, их компания РКС-Самара активно внедряет и развивает. Главное, что ждёт абонентов в этом году - научиться и привыкнуть к электронным способам передачи данных, т.к. ящики для приёма записок будут сокращены, а со следующего года ликвидированы, - сообщили в пресс-службе РКС-Самара.

Самым простым способом является передача показаний по телефону 207-25-40 с 7 по 23 число каждого месяца. Теперь показания будет принимать робот. Ему, конечно, не расскажешь о своей жизни, как это раньше делали многие абоненты, но зато теперь не будет никаких очередей.

- Обратите внимание, что в этот период по телефону не будут приниматься остальные обращения абонентов, - отметили в РКС.

Кроме этого, остальные способы передачи показаний продолжают работать. Напомним, можно передать показания через Личный кабинет lk.samcomsys.ru с 7 по 23 числа месяца, через сайт samcomsys.ru без регистрации с 7 по 23, в центрах обслуживания клиентов через специальные терминалы (в электронном виде) на Луначарского, 56 с 7 по 23, на ул. Совесткой Армии, 146 и пр. Металлургов, 56 с 7 по 21, при оплате через приложение ПАО «Сбербанк» и АО «Почта Банк» с 7 по 20, в отделениях при оплате через оператора ПАО «Сбербанка» и АО «Почта Банка» - с 7 по 20 число каждого месяца.

Абонент сам выбирает для себя наиболее удобный способ передачи показаний.