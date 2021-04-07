В Самаре подросток попал в больницу после того, как скурил неизвестное вещество

Мальчишку спасло неравнодушие прохожих и быстрота реакции медиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь с 5 на 6 апреля в одну из самарских больниц привезли 14 летнего подростка. Врачи диагностировали у него отравление неизвестным веществом. Что это было, пока доподлинно не известно, мальчишку чудом успели спасти. О пациенте сразу сообщили полицейским.

- Парень учится в 8 классе, живет на Заводском шоссе. Заявил, что на улице нашел сверток, внутри было какое-то вещество, он решил его попробовать, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.

Почему подросток решил, что «находку» нужно непременно скурить, история умалчивает. Ясно только, что спасло его неравнодушие прохожих: увидев мальчика, которому очевидно было плохо, они вызвали «Скорую помощь».

По факту ЧП проводится проверка, у пациента взяли анализы, которые должны показать, что именно он употребил