В Тольятти 13-летнюю девочку довели до самоубийства унижениями и угрозами

Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Страшное ЧП произошло в Тольятти. 2 апреля примерно в 18:10 на улице 70 лет Октября погибла 13-летняя девочка. Правоохранители считают, что ее могли довести до смерти.

- По предварительной версии, речь идет о самоубийстве. Тело ребенка нашли рядом с жилым многоэтажным домом, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

По факту доведения до самоубийства возбуждено уголовное дело. Силовики считают, что школьницу могли довести до сведения счетов с жизнью путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения человеческого достоинства. Кто это делал - неизвестно. Расследование продолжается.