На «Солидарность Арене» в Самаре пройдут «космические» мероприятия

Посещение локаций стадиона свободное, с соблюдением коронавирусных ограничений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 апреля празднуется юбилей первого полета человека в космос. В Самаре проведут множество мероприятий, посвященных знаковому событию. Главный стадион Самары «Солидарность Арена» подготовит «космические» локации для жителей и гостей города.

- Уже в эти выходные, 10 и 11 апреля «Солидарность Арена» станет площадкой для «космических» мероприятий, - сообщили в правительстве региона.

Вновь центром притяжения станут инсталляции планет Солнечной системы, космостанции и 10-метровый космонавт. Кроме того, на 2-й аллее парка любители искусства смогут насладиться фотовыставкой, посвященной самарской истории космоса. На 3-й аллее размещены стационарные спортивные площадки: кикер, хоккей с мячом, силомер «Кувалда», баланс-борды, забег в гигантских ботинках. На 4-ой аллее появится локация «Астронаблюдение».

Посетители смогут почувствовать себя художником на площадке «Гигантская раскраска», отправить красивую открытку на «Космопочте», понаблюдать за звездами в телескоп, а также поучаствовать в пешей экскурсии «Самара космическая», которую бесплатно проведет Самарское экскурсионное бюро. Отметим, что на экскурсию требуется предварительная запись, группы формируются численностью не более 20 человек.