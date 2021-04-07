На День Победы в Самаре в 2021 году запланировали концерт и салют

В Самаре на 9 мая обещают Парад, салют и концерт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На День Победы в Самаре в 2021 году состоится концерт с участием местных и федеральных артистов. Также горожанам обещают масштабный салют. Об этом рассказали на расширенном заседании оргкомитета "Победа". Утром же 9 мая пройдет Парад Победы, в котором примут участие более 2000 человек и 63 единицы техники. Проведение всех мероприятий и количество зрителей на Параде будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

- Всего в регионе пройдет более 300 мероприятий, среди них - выставки, литературные часы, патриотические акции, кинолектории, театрализованные представления и тематические вечера, - рассказала министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш.

Центральным событием для Тольятти станет открытие интерактивного музея под открытым небом "Дороги истории - наша Победа". Он расположится в парковом комплексе истории техники имени Сахарова и будет работать уже с 7 мая.