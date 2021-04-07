В Самаре 1 мая заложат первый камень в основание стелы «Город трудовой доблести»

Аллею Трудовой Славы отреставрировали несколько лет назад

В 2021 году 1 мая в День весны и Труда в Самаре заложат первый камень в основание стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщили мэр Самары Елена Лапушкина на встрече с представителями московской делегации – победителями федерального конкурса на разработку лучшего архитектурно-художественного решения для стелы.

В прошлом году, по поручению губернатора Дмитрия Азарова, было организовано общественное обсуждение с жителями, которые предложили более 100 мест для установки стелы. Однако бля большинства жителей Куйбышева, символом Победы является Безымянка. Общим решением было предложено установить стелу на Аллее Трудовой Славы на проспекте Юных Пионеров.

- Сегодня Аллея Трудовой Славы - это благоустроенная общественная территория, связанная с историей города и раскрывающая трудовой подвиг куйбышевцев в годы войны. Авторы проекта поддержали идею установки мемориала именно здесь, - сказал Первый заместитель Главы города Максим Харитонов.

Напомним, что Самара получила почетное звание «Город трудовой доблести» 2 июля 2020 года. Вместе с Самарой новые звания получили еще 20 городов страны. В честь этого события в каждом из них будет установлена стела. Как отметили авторы проекта, объединять стелы в разных городах будет общая идея, однако высота, внешний облик и материалы, из которых выполнены монументы, - индивидуальны и будут представлены у каждого по-своему, в зависимости от истории и места.

Губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу установить стелу «Город трудовой доблести» ко Дню города, который в 2021 году выпало на 12 сентября.