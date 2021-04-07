В Самаре предложили создать мурал в честь героя СССР Владимира Чудайкина

Члены оргкомитета почтили его память минутой молчания

7 марта состоялось расширенное заседание Организационного комитета «Победа», которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Это первая встреча оргкомитета, которая прошла без участия почетного председателя, последнего Героя Советского Союза Владимира Чудайкина, который ушел из жизни 20 октября 2020 года.

В память об ушедшем герое Самарской области активисты движения «Волонтеры Победы» предложили создать мурал в честь Героя Советского Союза Владимира Чудайкина. Дмитрий Азаров поддержал инициативу.

- Я это предложение конечно поддержу, но нужно посоветоваться с вдовой Владимира Ивановича Лидией Дмитриевной, с родными и близкими, – отметил Дмитрий Азаров.

Идею общественников поддержал и Почетный гражданин, герой социалистического труда Максим Оводенко. Он предложил создать рабочую группу по разработке мурала, в которую войдут родственники, ветераны, общественные деятели историки и художники.

Кроме этого, на заседании обсудили план мероприятий на День Победы в Самаре и области, установку стелы Трудовой Славы на проспекте Юных Пионеров, а также обсудили план работы по сохранению исторической памяти на 2021 год.