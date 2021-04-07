В Самарской области хотят ужесточить наказание за ловлю раков

20 апреля в Самарской области наступит запретный период добычи водных биоресурсов Фото: Наталья АРТЯКОВА

Депутаты Самарской губернской думы предложили увеличить штрафные санкции для браконьеров, которые занимаются ловлей и продажей речных обитателей. Законопроектом предусматривается увеличение штрафа за организацию и осуществление розничной торговли до 4,5 тысяч рублей для физических лиц, для должностных лиц – 30 тысяч рублей, для юридических лиц – 100 тысяч рублей. Причем организатором торговли рыбной продукцией предлагается установить штрафы еще выше.

Ежегодно на водоёмах губернии инспекторским составом рыбоохраны изымаются порядка 2 тысяч многозаходных ловушек, в естественную среду обитания выпускаются более 25 тысяч раков. Такую активность браконьеров органы рыбоохраны связывают с тем, что в нашей губернии налажен сбыт рака. Организаторы осуществляют торговлю на рынках, на трассах с машин, а также по объявлениям в сети Интернет. Также осуществляется и продажа речной рыбы.

По мнению председателя общественной комиссии по охоте и рыболовству Самарской Губернской Думы Николая Сомова, такая мера вполне оправдана. Члены общественной комиссии поддержали законопроект, рекомендовав его к принятию.