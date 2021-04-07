Губернатор поддержал игроков «Крыльев Советов» перед матчем с «Динамо»

Губернатор приехал поддержать футболистов перед важным матчем

8 апреля в 18:30 на стадионе «Солидарность Арена» состоится игра «Крыльев Советов» с московским «Динамо». Накануне матча, 7 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с самарской командой «Крылья Советов». Глава региона поддержал футболистов и настроил их на успешную игру.

Сейчас «Крылья» находятся на подъеме, о чем свидетельствуют результаты последних проведенных матчей. Беспроигрышная серия матчей в ФНЛ обеспечила клубу прочное лидерство в турнирной таблице.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что во многом это заслуга тренера команды, а также немаловажным является и ощущение «своей команды», которое позволяет игроку раскрываться в полной мере. Главный тренер команды Игорь Осинькин поблагодарил губернатора за доверие и за обеспечение команды всем необходимым, в том числе за создание комфортных финансовых условий и материально-технической базы.

Спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко также поблагодарил Дмитрия Азарова за поддержку и слова напутствия для команды.

- Завтра состоится самая важная для нас на данный момент игра. Спасибо огромное, что приехали. Для команды это очень значимо, - поблагодарил Корниленко.