В Самаре ожидаются дожди Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В четверг, 8 апреля, в Самаре ожидается дождливая погода, говорится в сообщении Приволжского УГМС.

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра. В четверг ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с.

Небольшие осадки прогнозируются до конца недели, ветер к пятнице постепенно стихнет.

Днем ожидается, что солнце прогреет воздух до +15 градусов, а местами по области будет еще теплее. В ночное время по-прежнему возможны слабоотрицательные температуры.

На выходных ожидается до +19 градусов тепла, ночью будет +2, +7 градусов.