В Самаре ожидаются дожди
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В четверг, 8 апреля, в Самаре ожидается дождливая погода, говорится в сообщении Приволжского УГМС.
В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра. В четверг ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с.
Небольшие осадки прогнозируются до конца недели, ветер к пятнице постепенно стихнет.
Днем ожидается, что солнце прогреет воздух до +15 градусов, а местами по области будет еще теплее. В ночное время по-прежнему возможны слабоотрицательные температуры.
На выходных ожидается до +19 градусов тепла, ночью будет +2, +7 градусов.