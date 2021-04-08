В Тольятти автобус сбил 7-летнего ребенка

На этом перекрестке сбили семилетнего ребенка. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти в среду, 7 апреля, произошло ДТП, в котором пострадал 7-летний ребенок. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, ребенок шел в школу на дополнительные занятия. Он при этом был один, без взрослых, на его одежде не было светоотражающих элементов.

Примерно в 17:10, на перекрестке улицы Маршала Жукова и Приморского бульвара, он переходил дорогу по пешеходному переходу. Автобус ехал на зеленый свет и, поворачивая, сбил ребенка, который тоже переходил дорогу на зеленый свет.

На карете скорой помощи ребенка с травмами доставили в больницу.