В Самаре иномарка сбила пожилую женщину

Иномарка сбила пожилую женщину в Самаре. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре произошло ДТП с пешеходом, в котором пострадала пожилая женщина. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в среду, 7 апреля. Примерно в 20:00 водитель на автомобиле Skoda Octavia на проспекте Кирова сбил 73-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. При этом в зоне видимости был пешеходный переход.

Пострадавшую с травмами доставили в больницу. В отношении водителя возбудили административное дело.

Ранее в Тольятти автобус сбил семилетнего ребенка.