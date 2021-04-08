Директор "Самары космической": "Гагарин 100% наш, самарский"

Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе

Директор музея "Самара космическая" Елена Кузина рассказала, что считает Самару на 100% причастной к космическому подвигу Юрия Гагарина. Куйбышев появляется в биографии первого космонавта довольно часто, да и ракету, которая отправила его на орбиту сделали именно здесь. Так можем ли мы считать Гагарина самарским?

- На 100% это так. У нас здесь, на нашей земле есть места, которые связаны с этим полетом больше, чем что бы то ни было. Я недавно попала в домик над Волгой на 1 просеке, где проходил после своего полета реабилитацию Юрий Гагарин. Его же сразу из Энгельса привезли к нам сюда, провезли по городу. И когда я зашла в его спальню, я как будто проанализировала вот это все: Вот Гагарин слетал, он был, как мне кажется, как струна натянут, он выполнял задание. Потом он прилетел, потом его привезли из Энгельса сюда, потому были отчёты, потом были встречи государственного значения, вот эти все мероприятия, потом он встретился с Королёвым и потом он зашёл вот в эту комнату. Представляете, после всего этого, когда он это сделал, вот он ложится спать один и думает "Я это сделал". И у меня мурашки - даже сейчас они бегают. То есть мне показалось, что я в такую святыню попала. Я начала думать, что не переобулась, трепет такой абсолютный, для меня это было неожиданно, - аргументирует свое мнение Елена Кузина.

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