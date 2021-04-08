В Самаре у женщины-предпринимателя украли 2 млн юаней

На розыск похищенного ориентирован весь личный состав полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оксана М. возглавляет аптечную сеть, живет в небольшом поселке в Куйбышевском районе Самары. 5 апреля женщина обнаружила, что ее уютную квартирку обокрали.

По данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара», точная сумма ущерба еще не подсчитана, но в списке похищенного – 2 млн юаней (это примерно 160 тысяч рублей), доллары, евро, а также ювелирные украшения: золотые кольца, браслеты, цепочки и два крестика, - всего около десятка наименований.

- На месте работала следственно-оперативная группа, сняты отпечатки пальцев, подозреваемые пока не установлены, - говорят источники «Комсомолки».

Уголовное дело полицейские возбудят после того, как потерпевшая и эксперты определятся с точной суммой ущерба, на розыск похищенных драгоценностей ориентированы все самарские полицейские, ворованную «ювелирку» ищут в том числе по близлежащим ломбардам.