В Тольятти проверяют сообщение об избиении подростка битой возле торгового центра

Уголовное дело пока не возбуждено, полиция проводит проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ольга Евгеньевна 5 апреля пришла в полицию с заявлением о том, что ее несовершеннолетнего сына избили возле ТЦ «Европа» в Автозаводском районе Тольятти

- Уж не знаю, что там произошло, но сын говорит, что его били битой, - рассказывала женщина стражам порядка. – Я его когда увидела, ужаснулась: все лицо в гематомах.

Потерпевшему 15 лет, он учится в 8 классе. Подросток говорит, что его обидчик был одет в синий спортивный костюм.

По данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара» полицейские ищут молодого человека в возрасте примерно 20 лет с окладистой черной бородой, возможно, выходца с Кавказа. По крайней мере, так мальчик описал своего обидчика.

Уголовное дело пока не возбуждено, стражи разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.