В центре Самары ограничат движение во время забега к Дню космонавтики

Из-за забега в центре Самары перекроют движение

В Самаре ограничат движение транспорта во время забега, посвященному Дню космонавтики. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

«При проведении спортивного мероприятия «Самарский легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики» на территории города Самары будет временно ограничено движение транспорта», - сказано в сообщении.

Забег состоится 11 апреля, маршрут пройдет по Волжскому проспекту, улицам Максима Горького, Лесной и Северо-Восточной магистрали. Старт и финиш - напротив амфитеатра на площади Славы.

По Волжскому проспекту нельзя будет проехать 11 апреля с 3:00 до 16:00 от Маяковского до Ульяновской. С 6:00 до 16:00 будут действовать следующие ограничения:

- по ул. Максима Горького на участке от ул. Венцека до ул. Вилоновской;

- по ул. Вилоновской на участке от ул. Максима Горького до Волжского проспекта;

по Волжскому проспекту на участке от ул. Вилоновской до ул. Лесной;

по ул. Лесной на участке от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;

по Северо-Восточной магистрали на участке от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

Также с 18:00 10 апреля до 16:00 11 апреля будет запрещена стоянка на следующих участках:

- по ул. Максима Горького на участке от ул. Венцека до ул. Вилоновской;

- по ул. Вилоновской на участке от ул. Максима Горького до Волжского проспекта;

- по Волжскому проспекту на участке от ул. Вилоновской до ул. Лесной;

- по ул. Лесной на участке от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;

- по Северо-Восточной магистрали на участке от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.