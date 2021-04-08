Житель Тольятти позвонил психологу из Москвы и сказал, что изнасиловал 8-летнюю девочку

Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 марта в отдел МВД России по району Хамовники в Москве обратилась психолог Татьяна Петрова (личные данные изменены). Она сообщила, что 12 марта ей звонил неизвестный и под предлогом получения психологической консультации рассказал страшные вещи.

- Номера звонившего установлены. Один оформлен на 33-летнего жителя Тольятти, а другой - на его родственницу. Мужчина признался, что вместе с другим взрослым человеком насиловал 8-летнюю деволчку. Также он спрашивал, нормально ли такое поведение, задавал вопросы про инцест, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Информацию о разговоре Татьяны полицейские передали местным следователям и в прокуратуру. Сейчас правоохранители разбираются во всех обстоятельствах происшествия.