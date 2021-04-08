Жительница Самары вспомнила, как Юрий Гагарин ел борщ в доме ее семьи

Юрия Гагарина все запомнили как хорошего человека Фото: фотохроника ТАСС.

Самарчанка Нелла Онищенко в преддверии юбилейного Дня космонавтики 12 апреля вспомнила, как Юрий Гагарин пересекался с ее семьей. Великий летчик-испытатель летом 1960 года зашел в гости к отцу ее мужа - своему товарищу и коллеге Владимиру Максимову.

- Его посадили за стол, накормили супом или борщом. Никаких подарков или фотографий нет — свёкр был человеком серьёзным и военным, ему это было не нужно. Да и сам визит был человеческий, а не официальный, не за длинным столом под протокол, - поделилась Нелла Константиновна с корреспондентом "КП-Самара".

Наша собеседница также общалась с отрядом летчиц, которые были в контакте с Терешковой и Гагариным. Все они в один голос утверждали, что он был человек простой и порядочный. Если в некоторых космонавтах Онищенко разочаровалась, то Юрий Гагарин навсегда остался для неё и всех её близких хорошим примером для подражания. Таким же, каким он стал для всего мира в 1961 году, когда 10-летняя Нелла следила за стартом «Востока».

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