В Самарской области река Кондурча подтопила мост

Проехать в Малиновый куст можно теперь только в объезд Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В Красноярском районе Самарской области подтопило низководный мост в районе деревни Малиновый куст. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

-В результате подъема уровня воды в реке Кондурча произошло подтопление низководного моста. Высота уровня воды над дорогой составляет 10 см, - сообщили в региональном МЧС.

Как сообщили в ведомстве, жизнедеятельность населения деревни не нарушено, а жилые дома не попадают в зону подтопления. Однако проехать к деревне Малиновый куст можно только в объезд, через Малую Каменку. Протяженность объездного пути составит 23 км.