В Самарской области с 15 апреля 2021 года установили особый противопожарный режим

С 15 апреля запретят разжигать костры в лесах Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области с 15 апреля по 15 октября 2021 года устанавливается особый противопожарный режим. Соответствующее постановление было подписано 8 апреля первым вице-губернатором - председателем правительства Виктором Кудряшовым.

Согласно постановлению, в особый период будет ограничено пребывание граждан в лесах, а также запрещен въезд в них на автомобилях. Кроме того, с 15 апреля по 15 октября запрещается выжигание сухой травы и хвороста на территориях населенных пунктов, садовых и дачных участках, а также вблизи лесных насаждений.

Сотрудники добровольных пожарных формирований, а также представители органов местного самоуправления будут проводить патрулирование, и выявлять нарушителей противопожарного режима. На нарушителей будет составляться административный протокол, и накладываться штраф.